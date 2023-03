Un lettore: "L'area sgambettamento per cani in via Valle di Rose non è segnalata, pericolo per gli automobilisti"

Un cittadino ci ha scritto per fare una segnalazione importante che riguarda l'incolumità degli automobilisti ai colli. In via Valle di Rose è stato infatti creato un giardino pubblico recintato che funge anche da area di sgambettamento per cani: fino a non molto tempo fa, però, in quel punto passava la strada carrabile e, secondo quanto fa notare il nostro lettore, non è stato affisso alcun cartello per indicare agli automobilisti che adesso non si può più transitare con le vetture lungo quel tratto. Ed è un problema da non sottovalutare.

"Di notte - evidenzia l'uomo - le sbarre del recinto sono invisibili e, con la pioggia, la visibilità viene ulteriormente ridotta. Prima o poi qualcuno ci andrà a finire dentro con la sua macchina se non si provvede a segnalare adeguatamente il pericolo". A corredo di questa denuncia, il cittadino ci ha inviato anche due fotografie scattate nei giorni scorsi proprio in occasione di una serata piovosa, a dimostrazione che il rischio c'è ed è concreto. Ci si augura, dunque, che chi di dovere intervenga quanto prima per mettere in sicurezza la zona.