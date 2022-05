"Via Tirino è diventata un circuito della F1, installare gli autovelox": la richiesta di un lettore

Un nostro lettore ci ha scritto per chiedere che l'amministrazione comunale installi un autovelox lungo via Tirino, a Fontanelle, diventata ormai "come un circuito della Formula 1" per quanto le auto vi sfrecciano velocemente.

"Questa mia segnalazione - afferma l'uomo - vuole essere un monito per far sì che i componenti della nostra giunta capiscano che sul tratto finale di via Tirino, subito dopo l’uscita dell'asse attrezzato in direzione Pescara, si devono installare autovelox per poter diminuire la velocità delle vetture che sfrecciano lungo la strada".

Il cittadino, ironizzando, ritiene che questo malcostume "sia una questione mentale dei conducenti (pensano di essere ancora sull’asse attrezzato), perché altrimenti non si spiega per quale ragione vadano così forte. Spero tanto che la voce sul vostro giornale si possa far sentire, è una situazione assai pericolosa e bisogna intervenire il prima possibile, senza aspettare che ci siano vittime sulla strada".