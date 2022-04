Via Tavo, marciapiedi in preda al degrado: "Periferia abbandonata" [FOTO]

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare una situazione "che vige ormai da molti anni" in via Tavo. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento finisce lo stato di forte degrado in cui versano i marciapiedi. Queste le parole della donna: "Come al solito si pensa a riqualificare la periferia solo nei momenti delle elezioni, tant'è che questi marciapiedi erano stati fatti quando venne eletto sindaco D'Alfonso. Le foto che vi invio sono soltanto un esempio di come sono i marciapiedi per tutta via Tavo, letteralmente impraticabili, con persone anziane, passeggini e, cosa più grave, disabili in carrozzina costretti a passare in mezzo alla strada con il rischio di essere anche investiti per le auto parcheggiate su ambo i lati che creano poco spazio per camminare".

La cittadina riferisce inoltre che sono "tante le volte in cui diverse persone sono inciampate di sera riportando danni fisici e, nonostante le diverse denunce, la situazione è sempre la medesima. Si parla tanto di riqualificazione della periferia, ma non basta sgomberare i palazzi dalla malavita, conta anche l'estetica di un luogo che merita di essere migliorato e curato per tutte le brave persone che la periferia la vivono da anni e, nel loro piccolo, cercano di migliorarla a proprie spese. Non siamo cittadini di serie B - incalza la lettrice - e siamo stufi di restare a guardare e di non essere mai ascoltati e abbandonati a noi stessi. Confidiamo nel fatto che qualcuno prenda a cuore questa situazione e si impegni per darci voce".