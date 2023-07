Via Saffi a Montesilvano è "invasa dalle siringhe" [FOTO]

Gallery





A Montesilvano via Saffi, parallela di via Verrotti, è "invasa dalle siringhe". L'allarme viene lanciato da un nostro lettore, che definisce la zona come un "ritrovo notturno di balordi e tossici". Una situazione evidentemente intollerabile per il decoro pubblico: "Non se ne può più", ci dice l'uomo nel denunciare l'increscioso stato di questo luogo.

Il problema legato alle siringhe è particolarmente grave, perchè esse possono rappresentare un pericolo sia per la salute pubblica sia per l'ambiente. Si rischiano, ad esempio, punture accidentali: le siringhe abbandonate sono dunque una minaccia per chiunque le tocchi o le calpesti, soprattutto i bambini.

Se si viene punti accidentalmente da una siringa con sangue contaminato, si possono contrarre malattie trasmissibili come l'Hiv, l'epatite B o l'epatite C. Inoltre le siringhe abbandonate potrebbero essere infette da batteri e virus che possono causare polmoniti, infezioni di tipo cutaneo o altre malattie. Di conseguenza è importante che il più rapidamente possibile avvenga la rimozione di questi elementi, con un'opportuna azione di bonifica.