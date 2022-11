Via Rio Arno, un lettore: "Fanno i lavori e lasciano il cemento sul passaggio pedonale"

Un nostro lettore ci segnala che in via Rio Arno, dove si stanno attualmente effettuando dei lavori di restauro su un immobile, è stato realizzato come prassi l'apposito percorso per il transito delle persone e delle carrozzine, ma - precisa l'uomo - "ci sono alcune difficoltà per passare".

Il cittadino spiega infatti che, lungo il cammino pedonale, "sono rimasti pezzi di calcinacci. Fanno i lavori e poi lasciano il cemento sopra la passerella, così non va bene", conclude.