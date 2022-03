"Via Raffaello usata ormai come una discarica a cielo aperto": la denuncia di un lettore

Via Raffaello ormai viene usata "come una discarica a cielo aperto". La denuncia viene da un nostro lettore, che aggiunge: "Sono ormai all’ordine del giorno episodi di illegali posizionamenti di rifiuti di qualsiasi genere nei pressi dei cassonetti comunali, in totale spregio della normativa vigente. Tutto ciò avviene a pochi metri anche da una scuola media. Caro sindaco, dove sono le telecamere che avevi promesso?". Nei mesi scorsi avevamo ricevuto altre segnalazioni riguardanti il degrado in via Raffaello, una strada che per i residenti "è lasciata all'abbandono e dove passare diventa anche rischioso tra topi, sporcizia e cattivi odori".

Ma, nonostante i vari reclami, "nulla cambia". E, a poca distanza dall'incrocio con via Da Vinci, ci sono alcuni cassonetti accanto ai quali, spesso e volentieri, viene abbandonato in pieno giorno materiale ingombrante da parte di persone incivili. Il primo cittadino Carlo Masci aveva anche annunciato l'installazione di fototrappole, ma evidentemente ciò non è servito. "E spostandosi di qualche metro più in là, per la precisione nel parcheggio che si trova all'inizio della strada, all'angolo con via Delfino Spiga, la situazione non migliora", ci avevano detto ancora i residenti.