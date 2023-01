Via Punta Penna completamente al buio [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che in via Punta Penna da tre giorni non funzionano le luci dei lampioni e, di conseguenza, la strada è "tutta scura, pertanto molto pericolosa. Chi è di passaggio da quelle parti è costretto a dover camminare con la torcia del cellulare perché tutta la via si trova completamente al buio. Chiediamo al Comune di intervenire quanto prima perché una situazione del genere non è tollerabile".

Probabilmente il guasto dell'illuminazione pubblica è dovuto al maltempo che in questi ultimi giorni ha imperversato su Pescara. Ad ogni modo il vice sindaco Gianni Santilli, da noi contattato, fa sapere di aver già provveduto a segnalare il problema a chi di dovere, così da poter ripristinare quanto prima lo stato dei luoghi.