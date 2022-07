"Via Punta Penna è piena di buche", la denuncia di un residente [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per farci sapere, fotografie alla mano, che la strada in via Punta Penna "è sempre impraticabile, piena di buche e, pertanto, anche molto pericolosa se uno ci passa, ad esempio, con il monopattino, con la bicicletta o con un qualsiasi mezzo motorizzato a due ruote".

In quel caso, infatti, "si rischierebbero cadute ma, nonostante le nostre segnalazioni, nessuno interviene come sempre", aggiunge sconsolato il cittadino, che chiede dunque a chi di dovere una pronta risoluzione della problematica.