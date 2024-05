La segnalazione di un residente: "In via Polacchi vernice fresca su buche vecchie"

Gallery















Un nostro lettore segnala il rifacimento della segnaletica stradale sull'asfalto che però presenta ancora buche e dissesti in via Polacchi:

"A poche settimane dal voto in via Luigi Polacchi si sta effettuando il rifacimento della segnaletica stradale, assente per anni. Questo intervento ha lasciato tanti residenti del quartiere stupiti e senza parole perché la strada è completamente distrutta con buche, crepe e dislivelli. Lo stato di criticità in cui versano le strade del quartiere è stato più volte segnalato alla stampa, ma nessuno ha mai fatto nulla in questi anni per il ripristino del manto stradale. Tantissimi residenti del quartiere ad oggi sono sfiduciati perchè con il rifacimento della segnalatica orizzontale, hanno maturato l'idea che da queste parti per l'asfalto si dovrà ancora attendere."