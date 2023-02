In via Po continua lo scarico di rifiuti ingombranti [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che continua l'inciviltà in via Po con lo scarico di rifiuti di ogni tipo: "Di nuovo - scrive - Dopo gli scarichi di poltrone, divani, frigoriferi etc. del 2 e 7 novembre, del 23 dicembre e del 17 gennaio, sono tornati di nuovo sabato 25 febbraio a scaricare sul marciapiede. Lascia perplessi la disinvoltura con cui questi soggetti, in pieno giorno e con tutta calma, scaricano un intero furgone di materiale come se fosse una cosa normale. Ma noi non molliamo e continueremo a documentare tali atti di vandalismo urbano fino a quando i nostri amministratori non adotteranno misure atte ad impedirli".

Rifiuti ingombranti di ogni tipo vengono da tempo abbandonati lungo il marciapiede. E con l'anno nuovo le cose non sono cambiate, anzi. Via Po, insomma, viene vista come una succursale della discarica di via Raiale. Oltretutto l'occupazione del marciapiede costituisce un pericolo per i pedoni, costretti a dirottare sulla sede stradale: "Fino a quando dovremo sopportare questi atti di inciviltà?", si chiede il cittadino.

Si chiede al Comune di installare una telecamera con fototrappola al fine di individuare questi "trogloditi", come li ha sempre definiti il sindaco Carlo Masci. In via Po viene lasciato un po' di tutto, tra divani, poltrone, materassi e tanto altro ancora. L'uomo spiega che questo è "un metodo sistematico e professionale utilizzato da soggetti che effettuano il servizio (a pagamento) di ritiro mobilio vecchio dalle case delle persone e che poi, invece di conferire a discarica, se ne sbarazzano scaricandoli direttamente sui marciapiedi e a bordo strada".