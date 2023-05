Ancora irrisolto in via Po il problema della discarica a cielo aperto [FOTO]

È ancora irrisolto in via Po il problema della discarica a cielo aperto, come ci fa sapere un lettore: "Stanotte - afferma - sono tornati a trovarci i nostri affezionati scaricatori, lasciandoci un loro ricordo. È il sesto sversamento in cinque mesi: finirà mai questa storia di inciviltà urbana?". Sul ciglio della strada vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Le segnalazioni si sussegono ormai regolarmente dallo scorso novembre, e riguardano divani, poltrone, frigoriferi e materassi: "Lascia perplessi - fa notare il cittadino - la disinvoltura con cui questi soggetti, in pieno giorno e con tutta calma, scaricano un intero furgone di materiale come se fosse una cosa normale".

Via Po, insomma, verrebbe vista come una succursale della discarica di via Raiale. Oltretutto l'occupazione del marciapiede costituisce un pericolo per i pedoni, costretti a spostarsi sulla carreggiata: "Fino a quando dovremo sopportare questi atti di inciviltà?", si chiede l'uomo, invitando il Comune a installare una telecamera con fototrappola al fine di individuare questi "trogloditi". Si tratterebbe, secondo quanto spiega il lettore, di "un metodo sistematico e professionale utilizzato da soggetti che effettuano il servizio (a pagamento) di ritiro mobilio vecchio dalle case delle persone e che poi, invece di conferire a discarica, se ne sbarazzano scaricandoli direttamente sui marciapiedi e a bordo strada".