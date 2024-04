Nuova denuncia di un residente: "Benvenuti in via Po, succursale abusiva della discarica di via Raiale"

Un nostro lettore torna a segnalarci il problema dell'abbandono di rifiuti ingombranti lungo via Po:

"Da oltre un anno, con disarmante regolarità mensile, continuano gli abbandoni in via Po di poltrone,divani, materassi ; questo mese addirittura doppio sversamento. E nell'indifferenza di Ambiente, che oltre a non rispondere al telefono ignora pure le segnalazioni inviate per email, da oltre dieci giorni queste masserizie fanno bella mostra di se sul marciapiedi. Per quanto ancora dobbiamo assistere a questo spettacolo indecoroso ?"