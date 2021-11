In via Pian delle Mele tombini tutti scoperti, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che in via Pian delle Mele, vicino al numero civico 19, ci sono dei tombini scoperti che possono causare seri problemi di sicurezza, "per non parlare di tutta la strada - aggiunge - una cosa vergognosa".

Secondo il cittadino, infatti, se di lì dovessero passare un monopattino o una bicicletta potrebbe "succedere una tragedia". Per tale motivo, l'uomo aupisca che chi di dovere intervenga il prima possibile per risolvere questo problema.