Una residente: "In via Pantini lasciati tronchi e mucchi di rami e sterpaglie". Nel frattempo spostato il palo della luce [FOTO]

Come annunciato nelle settimane scorse dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, E-Distribruzione è intervenuta in via Pantini questa mattina, lunedì 5 dicembre, per lo spostamento di un palo della luce che era rimasto in mezzo alla carreggiata stradale appena asfaltata.

Dunque adesso si dovrebbe procedere, entro la fine dell'anno, all'apertura della nuova strada sulla quale dovrà confluire il traffico di strada della Bonifica che sarà chiusa al traffico.

Nel frattempo però questo quanto segnala una residente della zona: «Nessuna impresa che curasse il verde, che stia ripulendo i lati della strada dove dalla parte del parco ci sono tutti i pannelli in cemento mancanti, e dall'altra parte, adiacente alla vecchia via Pantini, non sono stati tolti i tronchi tagliati e sono stati lasciati lì mucchi di rami, sterpaglie e rovi! E nel contempo la vecchia via Pantini usata come strada da cantiere diventata tutta buche e lasciata per uso dei residenti».