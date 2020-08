Via Nino Sospiri lasciata al degrado: droga e musica all'aperto [FOTO]

Due mesi fa ho reso pubblica la segnalazione riguardo a ciò che si verifica ogni notte in via Nino Sospiri. Sotto la quercia situata nell'area sovrastante il liceo scientifico Da Vinci, nello slargo di via Sospiri appunto, ogni notte, dalle 23 alle 4, si assembrano ragazzi che urlano, schiamazzano, mettono musica a tutto volume e fanno uso di alcol e stupefacenti, lasciando poi per terra, e sul muretto del liceo, tutti i residui e i rifiuti delle loro allegre nottate (questa mattina sono ben in vista i cartoni delle pizze, due siringhe e vetri rotti di bottiglie).

Ho lanciato due idee, sicuramente realizzabili: o far passare ogni notte una volante della polizia (ricordiamoci che quello che sto segnalando è un luogo sensibile: i ragazzi buttano i rifiuti e le bottiglie dentro il campetto del liceo) o installare semplici telecamere di sorveglianza accompagnate da un cartello segnaletico. La seconda proposta è stata quella più apprezzata, ma a distanza di due mesi nessuno si è fatto sentire e i ragazzi continuano indisturbati nell'illegalità. Giro perciò di nuovo questo appello al Comune e a chi di competenza. Spero solo che il sindaco, Carlo Masci, non prenda come soluzione la distruzione della quercia con un martello. Due telecamere sarebbero sufficienti.