Via Nicola Fabrizi, uomo entra in un cassonetto e rovista tra i rifiuti

Fanno davvero male al cuore le due fotografie che ci sono state inviate da un lettore e che ritraggono un uomo mentre in pieno centro, più precisamente lungo via Nicola Fabrizi, rovista tra i rifiuti dopo essere entrato in un cassonetto per la raccolta della carta e del cartone.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio, nei pressi di una nota pasticceria. Sicuramente una scena sintomatica del difficile momento che stiamo vivendo e che porta alcune persone, in preda alla disperazione, a compiere anche gesti simili.