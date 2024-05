La denuncia di alcuni residenti di viale Muzii: "Persone fanno i bisogni in strada in pieno giorno, siamo stanchi"

Degrado e scarso decoro in viale Muzii anche in pieno giorno, come segnalano alcuni residenti della zona che ci hanno inviato la foto di una persona che fa i propri bisogni dietro ad alcune automobili parcheggiate:

"Buonasera, scrivo a nome di diversi residenti in viale Muzii, siamo stanchi di tornare da lavoro in pieno giorno e trovare questa situazione, siamo in una zona centrale ormai dimenticata e al degrado. Non sappiamo più a chi rivolgerci."