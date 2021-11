Parcheggi vietati in via Monte Bove dopo la rimozione dell'albero caduto [FOTO]

Ieri mattina, come noto, in via Monte Bove è caduto un albero sopra ad alcune auto parcheggiate e a uno scooter, con la conseguenza che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire insieme agli agenti della polizia locale e al personale di Attiva per provvedere alla rimozione della pianta.

Alla fine dei lavori di messa in sicurezza è stato poi disposto il divieto di sosta ma, come ci fa sapere un nostro lettore, "c'è gente ignorante che, nonostante i cartelli e tutto il resto, ha ugualmente parcheggiato proprio lì... cose assurde!".