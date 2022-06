Asfalto dissestato in via Modesto Della Porta: "Una situazione imbarazzante" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare "l'imbarazzante situazione" in cui si trova l'asfalto di via Modesto Della Porta, totalmente dissestato. Siamo nella zona della pineta di Pescara, un'area residenziale anche invidiata da molte persone, che però non sembra brillare per lo stato di degrado in cui versa attualmente l'asse carrabile. La causa principale? Le radici degli alberi che, non riuscendo a trovare uno "sfogo", finiscono per spaccare in più punti il manto stradale, creando voragini e crepe decisamente pericolose.

Abbiamo seguito la vicenda per tre settimane, più precisamente dalla metà di maggio (quando è arrivata la prima segnalazione da parte di questo cittadino) fino alla giornata odierna, e la risposta alla nostra domanda è stata sempre la stessa: "La carreggiata è ancora in quelle condizioni, non è cambiato niente e nessuno viene a sistemarla". Auspichiamo, perciò, che chi di dovere intervenga con celerità per risolvere la questione, prima che qualcuno si faccia male.