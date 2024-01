"Via Polacchi merita rispetto, qui ci sono troppi problemi": la protesta di un cittadino

Gallery



















In via Polacchi si segnalano "da tanto, troppo tempo" diverse criticità. È quanto ci segnala un nostro lettore, parlando di "cassonetti della spazzatura perennemente stracolmi di mattina, pomeriggio e sera", con "poche corse di ritiro dei rifiuti per un quartiere ad alta densità abitativa". Inoltre "la collocazione di tali raccoglitori è discutibile perché in alcuni casi si trovano in mezzo alla strada, in altri sopra i marciapiedi".

Ma non finisce qui: "La vicina piazza Marino Di Resta - aggiunge l'uomo - è degradata con panchine tutte distrutte, fioriere deserte e sporcizia diffusa". Ci si mette altresì il manto stradale, che è "pieno di buche", senza contare che in questa area "ultimamente si riscontra pure un aumento di traffico a causa della chiusura della galleria San Silvestro".

Insomma, molte difficoltà, cui si aggiunge il verde pubblico "completamente fuori controllo", con gli oleandri presenti in tutto il quartiere che "hanno invaso sia la strada sia i parcheggi, mettendo in pericolo automobilisti e pedoni. La crescita smisurata del verde favorisce anche i malintenzionati nel rubare le automobili, come già successo". Questo elemento, dunque, crea anche problemi di sicurezza.

Infine, lamenta il cittadino, "lo spazzamento e l'igenizzazione stradale sono inesistenti, con la presenza di deiezioni canine e immondizia ovunque. I tombini sono completamente otturati, e ciò è inaccettabile in una zona come questa, che risente di fenomeni di allagamento in caso di piogge. E, per non farci mancare niente, non ci sono parcheggi a sufficienza per un quartiere a forte espansione urbanistica".