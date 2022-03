"Via Gioberti è quotidianamente disseminata di escrementi", la denuncia di un lettore

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare una situazione di degrado causata dall'inciviltà che dimostrano alcuni proprietari di cani. Siamo in via Gioberti, e questa strada "è quotidianamente disseminata di escrementi", sottolinea l'uomo, ricordando che via Gioberti è "luogo di transito di centinaia di famiglie e bambini", quindi a maggior ragione tale zona andrebbe mantenuta pulita.

Ma poco si può fare di fronte alla maleducazione e al menefreghismo di alcune persone. Come si può vedere chiaramente osservando la fotografia che è stata scattata dallo stesso cittadino, l'aiuola che si trova proprio di fronte all'ingresso della scuola "ospita" varie feci animali. Una vergogna assoluta.