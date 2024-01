La denuncia di un cittadino: "In via Fucino una pericolosa scalinata nel degrado dietro la stazione"

Gallery



Un cittadino ci ha segnalato la presenza in via Fucino di una pericolosa scalinata nel degrado e senza alcun corrimano per appoggiarsi durante la discesa:

"In via Fucino all'altezza del civico 4-5 a Pescara, dietro la stazione centrale, c'è una orrenda, ripida e pericolosa scalinata senza un mancorrente che possa aiutare chi sale e scende per recarsi in stazione e in centro città. Impossibile utilizzarla per anziani e disabili. La via, molto trafficata, come si può vedere è dissestata e pericolosa. La pulizia della scalinata è a nostra cura, perché i netturbini non puliscono e diventa così ancora più pericolosa. Chi deve occuparsene?"