"Via Foscolo totalmente dimenticata dal Comune", la denuncia di un cittadino [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare una situazione di degrado in pieno centro, più precisamente in via Foscolo: "Non bastavano le deiezioni, praticamente ovunque, sul marciapiede lato sud - scrive - ora anche il lato nord sembra essere abbandonato a se stesso, senza contare le aiuole abbandonate e gli alberi, praticamente mai potati, ormai tutti piegati e pericolanti".

Come se non bastasse, adesso ci sono anche "sporcizia, erbacce e i motorini parcheggiati proprio nel punto più stretto. Ormai le piante nelle aiuole hanno invaso il marciapiede, causando un restringimento e un impedimento anche nel passeggiare in due: si procede solo in fila indiana, e di notte la vegetazione impedisce alla luce di illuminare il marciapiede".

Poi il cittadino conclude: "Sembra impossibile ma siamo a pochi passi dal Comune, eppure la via è abbandonata a se stessa, nonostante le numerose proteste dei residenti e dei titolari delle attività della strada, ci si sente dimenticati dalle autorità e trattati come cittadini di serie B. Forse con l’avvicinarsi delle elezioni qualcuno che conta si ricorderà che esiste via Foscolo, forse qualcuno verrà a pulire e sistemare le aiuole… forse".