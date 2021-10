Via Fonte Romana, rifiuti abbandonati nel parcheggio a pagamento di fronte all'ospedale

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare la situazione di degrado che è possibile riscontare in via Fonte Romana, con alcuni rifiuti che vengono abbandonati nel parcheggio a pagamento situato di fronte all'ospedale civile 'Spirito Santo'. L'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione e l'inciviltà di molte persone.

Questo è ciò che ci fa sapere l'uomo: "Nonostante diverse segnalazioni fatte per questo schifo ,ancora non si risolve nulla ed è tutto di nuovo come prima. Una volta c'erano le telecamere che riprendevano proprio quella zona ma, dopo qualche anno, le hanno tolte, e ora ecco qua: ogni due-tre settimane si ripete questo schifo".