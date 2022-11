Pericolo in via Fonte Romana: foglie e pioggia rendono "impraticabili" i marciapiedi

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di potenziale pericolo in via Fonte Romana, più precisamente all'angolo con via Pian delle Mele, dove "i marciapiedi sono diventati impraticabili specialmente dopo la pioggia di queste ultime ore, con tante foglie che sono oltretutto scivolose. Una cosa veramente assurda".

L'uomo chiede dunque di poter intervenire spazzando via le foglie, che d'altronde in questo periodo autunnale tendono ad ammassarsi per terra dopo essere cadute dagli alberi, così da ripristinare una maggiore sicurezza in quel punto.