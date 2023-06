in

in

Via Tiburtina Valeria

San Donato Via Tiburtina Valeria

in

Nelle ultime settimane sono diverse le segnalazioni giunte da varie zone della città riguardanti l'erba, sia quella tagliata che sembra venga spesso abbandonata sul posto senza alcuna rimozione e pulizia, sia per quella alta e incolta che in diverse strade e piazze raggiunge e supera anche l'altezza di due metri.

"Salve, Anche questa volta segnaliamo erba tagliata e mai raccolta che forma un prato di erba morta che è un pugno nell'occhio all'estetica cittadina e sopratutto non favorisce la riscrescita regolare dell'erba. Vorrei chiedere all'assessore e vicesindaco Gianni Santilli se ha idea di chi gestisce i lavori del verde pubblico o se non sa nemmeno a chi affida i lavori da noi pagati con le tasse? Si richiede immediata pulizia. Grazie"

Ancora una segnalazione di degrado lungo le strade e gli spazi pubblici di Pescara, dovuta all'erba tagliata dagli operatori incaricati dal Comune mai rimossa. Questa volta il problema è stato evidenziato, con una foto, da un residente in via Escrivá de Balaguer:

Via San Josemaría Escrivá de Balaguer · Colli

Via San Josemaría Escrivá de Balaguer · Colli

La denuncia di un residente: "In via Escrivá de Balaguer erba abbandonata da giorni in strada dopo il taglio"