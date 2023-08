In via Enzo Ferrari mancano le strisce pedonali e la strada è dissestata [FOTO]

Via Enzo Ferrari, 1 · Centro

Via Enzo Ferrari, 1 · Centro

Un nostro lettore denuncia una situazione di degrado in via Enzo Ferrari, all'altezza dell'incrocio con via Aremogna, con "la mancanza di strisce pedonali e la strada completamente rotta (ormai anche i segnali stradali di attenzione sono scomparsi). Inoltre i pali nell'isolotto pedonale sono stati staccati e mai rimessi".

L'uomo ricorda che ci troviamo in un punto situato "vicino a una scuola (l'istituto tecnico Tito Acerbo) dove dovrebbero esserci sempre controlli periodici, e invece il nulla più totale. Si richiede pertanto un intervento immediato da parte di chi di dovere".