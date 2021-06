In via Elettra segnali stradali lasciati al centro della strada o buttati nel cestino [FOTO]

In via Elettra, a Pescara, i segnali stradali vengono lasciati al centro della strada "dopo oltre 24 ore dal termine del mercato settimanale, con evidente rischio di urtarli, soprattutto in orario notturno". È quanto denuncia un nostro lettore, sottolineando che "questo scempio si ripete settimanalmente". Così come "rimangono sul marciapiede, 365 giorni all'anno, i cartelli di divieto di sosta che vengono utilizzati per le partite e/o il mercato del lunedì".

Ciò accade perché "evidentemente pesano troppo e gli addetti preferiscono lasciarli dove sono, mandando in confusione gli automobilisti. L'ultima foto, inoltre, dimostra che fine facciano i cartelli: nel cestino dell'immondizia. Visto che non servono a nessuno, qualcuno ha ben pensato di rubare la base. Questo è il decoro della città e l'attenzione al cittadino?".