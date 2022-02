La segnalazione: "In via Di Girolamo la raccolta differenziata non è per tutti"

In via Di Girolamo, a Pescara colli, è partita la raccolta differenziata porta a porta ma, a quanto pare, non per tutti, come ci segnala infatti un nostro lettore.

Queste le sue parole: "C’è un condominio che ha ritenuto utile accordarsi, non si sa con chi, per lasciare dei bidoni unici dove conferire i rifiuti in base al calendario settimanale. Tuttavia, se questo accordo da un lato è stato fatto in modo perfettamente lecito e con tutti i buoni propositi, dall’altro è stato del tutto fallimentare. Il perché è sotto ai nostri occhi: la presenza di quei bidoni garantisce a chiunque la possibilità di abbandonare i rifiuti (per la maggior parte secco residuo) in prossimità degli stessi, essendo questi ultimi chiusi a chiave ed accessibili solo ai condomini".