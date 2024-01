"Dente" in via della Bonifica: è allarme per un marciapiede sporgente mal segnalato [FOTO]

Il cittadino Antonio Taraborrelli, ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova, ci segnala in via della Bonifica la presenza di un marciapiede sporgente appena realizzato dopo i recenti lavori di rifacimento che stanno interessando la zona. Taraborrelli, nello specifico, parla di un "dente" che non sarebbe segnalato agli automobilisti in maniera adeguata e che, pertanto, potrebbe essere pericoloso soprattutto se qualcuno ci si imbattesse di notte.

A onor del vero, sopra l'attraversamento pedonale si nota un cartello stradale con tanto di freccia a indicare la presenza dell'ostacolo, ma con il buio tutto ciò potrebbe non essere ben visibile in quanto apparirebbe all'improvviso e, quindi, risulterebbe difficile schivare il suddetto marciapiede, dal momento che questo, in sostanza, si paleserebbe all'ultimo.

"Si può rischiare di finirci contro, facendosi seriamente male", puntualizza Taraborrelli, che pertanto lancia pubblicamente l'allarme chiamando in causa le istituzioni e facendo sapere di aver già sensibilizzato al riguardo anche la polizia locale. Questo marciapiede, ci fa inoltre sapere il residente, è lì da alcuni mesi "e la gente si chiede a che cosa serva ma, soprattutto, quando finiranno i lavori di via Pantini".