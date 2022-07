La denuncia di un residente: "Piante incolte invadono il marciapiede in via del circuito angolo via Punta Penna"

Via del Circuito · Ospedale

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche una foto, per mostrare come alcune piante non potate e incolte siano ormai arrivate fino al marciapiede creando difficoltà anche al transito:

"Diverse sono le segnalazioni fatte al Comune per le piante che sono arrivate sul marciapiede e con difficoltà a camminare tra via del circuito e via punta penna ma a oggi ancora nessuno interviene"