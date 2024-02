Il problema segnalato da una residente: "In via Dalla Chiesa diversi alberi non potati da molto tempo" [FOTO]

Una residente in via Dalla Chiesa a Pescara ci ha segnalato il problema degli alberi non potati da molto tempo, con i rami che in alcuni casi sono arrivati fino al sesto piano:

"Queste sono le piante che si dovrebbero potare, e si trovano dietro il mio palazzo, le piante sono in un giardino pubblico. All'angolo del giardino ci sono 3 piante E c'è anche un lampione con le foglie che ormai quasi coprono la luce. Sono stata anche in Comune per questo problema e mi hanno detto che sarebbero venuti ma fin ora non si è visto nessuno. Vicino alla chiesa c'è un albero che toccato il sesto piano di un palazzo ed anche lì non è mai andato nessuno"