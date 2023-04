Via Caduti per Servizio piena di buche: "Questa strada non è sicura" [FOTO]

Via Caduti per Servizio, 23 · Fontanelle

Via Caduti per Servizio, 23 · Fontanelle

L'associazione Abruzzo Indipendente segnala che per automobilisti e ciclisti è ormai diventato sempre più pericoloso transitare lungo via Caduti per Servizio, a Fontanelle: "Qui le radici degli alberi che costeggiano la carreggiata rendono il manto stradale pieno di buche e sconnessioni pericolose, i dossi rallentatori artificiali a bande gialle e nere sono usurati e con i bulloni tutti fuori dalla sede stradale, soprattutto per chi viaggia in bicicletta o in scooter".

Un problema ormai annoso: "Da tempo la situazione è pericolosa e spesso si creano situazioni di forte pericolo, anche per i pedoni. Parliamo della strada centrale del quartiere con alta densità di traffico anche dei mezzi pubblici: per questo sarebbe necessario un intervento immediato". L'associazione Abruzzo Indipendente e i cittadini di Fontanelle chiedono dunque all'amministrazione comunale di garantire l'incolumità a chi passa da quelle parti.