Via Aterno, rifiuti abbandonati all'esterno dei cassonetti [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per evidenziare che in via Aterno c'è una situazione di degrado che insiste proprio all'esterno dei cassonetti. La spazzatura è stata abbandonata fuori dai bidoni, tra sacchetti dell'immondizia e altri rifiuti. A questo punto è chiaro che il problema sta tutto nell'inciviltà di alcuni cittadini.

L'impegno della Attiva per tenere pulita la città, infatti, è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume per strada, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale.

Tra l'altro bisogna ricordare che la stessa Attiva mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco di Pescara, Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune.