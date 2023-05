Valigia scambiata con una donna di Pescara nella tratta Roma-Termoli, la proprietaria la rivuole indietro

Una ragazza segnala che il 23 maggio, una volta scesa a Termoli, si è resa conto che la sua valigia era stata scambiata con quella di una donna scesa a Pescara: "In questo momento io sono in possesso della sua, e gliela vorrei restituire per poi prendere la mia, dove ho, oltre ai vestiti, un foulard della mia cara nonna che purtroppo non c’è più. La mia valigia è grigia e reca la scritta “via Roma”; all’interno ci sono dei biglietti di un vecchio concerto con il mio nominativo. Le sarei grata se me la portasse".

Il pullman in questione era il FlixBus Roma/Termoli linea 552. La ragazza conclude il suo appello dicendo: "Il mio numero di telefono, qualora arrivasse una segnalazione, è 3348054303".