Costruisce uno stallo e si accampa in mezzo alle persone in pieno giorno nella zona di San Giuseppe

Degrado nella zona di San Giuseppe a Pescara.

A segnalarlo è un residente che riferisce come un uomo si sarebbe costruito uno stallo in pieno giorno di fronte a passanti e residenti mettendosi poi a dormire in un'aiuola pubblica.

Come racconta il cittadino "sono intervenuti i carabinieri e il 118 per verificare lo stato dell’uomo che inizialmente non rispondeva ai richiami. Una volta accertato lo stato di buona salute dell’uomo gli è stato offerto aiuto ma se n'è andato imprecando contro i passanti e i militari".

Così conclude il cittadino che segnala questa situazione: "Non se ne può più dello stato di degrado di questa zona di Pescara a due passi dal centro, il Comune deve intervenire con una riqualificazione".