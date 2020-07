Una lettrice denuncia: "Tubature rotte in via Scarfoglio" [FOTO]

Tubature rotte in via Scarfoglio. È quanto denuncia una nostra lettrice, che ci ha inviato al riguardo anche alcune eloquenti fotografie.

"In Abruzzo - afferma la donna - abbiamo una seria emergenza idrica, ma quello che è risaputo è che le tubature rotte da moltissimo tempo non vengono riparate. Esempio eclatante proprio davanti alla scuola elementare in via Scarfoglio, dove a tratti sul marciapiedi si nota la fuoriuscita di acqua, senza contare la vegetazione rigogliosa".