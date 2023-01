La segnalazione di un lettore: "Regalano giacche di pelle usate, spacciandole per nuove, e poi ti chiedono i soldi"

Una truffa bella e buona. Un nostro lettore ci segnala uno spiacevole episodio di cui sarebbe stato protagonista lui, ma anche alcune persone di età tra i 60 e i 70 anni. Al momento, tuttavia, non ci sarebbero conferme da parte delle forze dell'ordine.

Ecco il racconto dell'uomo: "Passeggiando in città, nella zona sud (via Tiburtina e via Conte di Ruvo), capita di essere avvicinati da tizi che si spacciano per vecchi conoscenti di cui non ricordi la fisionomia ma sono talmente rassicuranti che alla fine ti convincono che hai un vuoto di memoria. Ti raccontano che hanno un'attività produttiva in Svizzera e di essere tornati a Pescara per un'esposizione di capi d'abbigliamento, da loro prodotti, e, ricordando la vecchia amicizia, ti porgono in regalo una busta che definiscono di campionario di giacconi in pelle di grande valore".

A questo punto scatta la truffa: "Successivamente questi soggetti cominciano a chiedere dei soldi almeno per la benzina, dato che devono ripartire per la Svizzera, ricordando al malcapitato di avergli appena fatto un regalo di centinaia di euro. Ebbene, se ci cascate e gli date almeno 50 euro (perché è quello il minimo che vi chiedono), vi ritroverete con una busta piena di giacche di pelle usate e da buttare. Dalla confidenza di alcune vittime, ho saputo che girano su una Fiat 500 bianca e su una 500x di colore nero".