Trasporto ferroviario, un lettore: "Non ci sono applicazioni per dare informazioni sugli orari dei treni"

Un lettore ci fa una segnalazione che riguarda non solo Pescara ma la maggioranza delle città costiere della nostra regione: "Metà del servizio pubblico ferroviario viene effettuato da Tua Abruzzo, l’altra metà da Fs", afferma. "Oltre a non aver ancora risolto il mistero di come acquistare un biglietto del treno Tua, il problema principale risulta la mancanza totale di integrazione con i servizi transit. Praticamente, a meno di non essere fisicamente in stazione e vedere il tabellone, non ci sono applicazioni come Google, Trainline, orario treno, in grado di dare informazioni sui treni, orari, stato etc.".

Il problema, secondo l'uomo, "è molto grave per una regione che cerca di attrarre a sé turismo di qualità, eco-sostenibile e ciclabile. Aggiungo che il servizio è praticamente gratuito per l’azienda Tua e rimane difficile capire la ragione di tale rifiuto. In questo modo si perdono turisti e pendolari che ogni giorno aiutano l’incremento economico della nostra regione".