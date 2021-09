La denuncia di un lettore: "Traffico in tilt in via Fonte Romana, ogni giorno è così" [FOTO]

Un cittadino ci segnala una situazione che si ripete ogni giorno in via Fonte Romana, di fronte all'ospedale civile 'Santo Spirito' di Pescara: "Circolazione in tilt in via Fonte Romana - scrive l'uomo - e le auto fanno inversione di marcia in prossimità del vecchio pronto soccorso creando ancora più difficoltà. Cose dell'altro mondo".

Già a giugno l'uomo aveva denunciato che lungo la strada c'è un traffico a suo parere eccessivo, con il risultato che a volte le ambulanze restano bloccate. Sono tante, infatti, le macchine che transitano quotidianamente in quel punto, tra chi entra al pronto soccorso e chi si reca in altre strutture lì vicino. Adesso il nostro lettore lancia un appello alle istituzioni, chiedendo di regolamentare questo caos.