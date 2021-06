Un lettore: "Troppo traffico davanti all'ingresso del pronto soccorso, le ambulanze restano bloccate"

Un lettore ci ha scritto per segnalarci che in via Fonte Romana c'è un traffico a suo parere eccessivo davanti all'ingresso del pronto soccorso, con il risultato che a volte le ambulanze restano bloccate

Un lettore ci ha scritto per segnalarci che in via Fonte Romana c'è un traffico a suo parere eccessivo davanti all'ingresso del pronto soccorso, con il risultato che a volte le ambulanze restano bloccate.

Queste le parole dell'uomo: "Ogni giorno nella zona c'è sempre un ingorgo causato dalle tante macchine che transitano in quel punto, tra chi entra al pronto soccorso e chi si reca in altre strutture lì vicino; così spesso le ambulanze non riescono a passare per il troppo traffico, rimanendo bloccate. Speriamo che la situazione si risolva presto lungo tutta la strada".