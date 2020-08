Ancora topi in pieno centro, l'emergenza a Pescara continua [FOTO]

Nonostante la derattizzazione eseguita dal Comune in varie zone della città continuano le segnalazioni di topi in pieno centro.

Una nostra lettrice, ad esempio, ci ha inviato un paio di eloquenti fotografie che mostrano "un omicidio stradale", come lei stessa lo definisce, dal momento che il roditore immortalato dalla donna è stato investito da un'auto in via Gramsci, cioè la strada che corre parallelamente alla riviera e che ospita il Museo Vittoria Colonna.

La cittadina, tramite la nostra redazione, chiede che chi di dovere intervenga il prima possibile per risolvere definitivamente questo increscioso (e annoso) problema di Pescara.