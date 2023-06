Pericolo in viale Marconi per un tombino rotto [FOTO]

Pericolo in viale Marconi per un tombino rotto che però, fortunatamente, è stato riparato e messo in sicurezza nel pomeriggio di sabato 24 giugno. Come si legge sul gruppo Facebook del comitato 'Salviamo viale Marconi', gli agenti della polizia municipale di Pescara sono prontamente intervenuti sul posto dopo essere stati avvertiti dai cittadini.

In particolare, un pezzo del suddetto tombino era stato spaccato e poi sbalzato sulla sinistra, a qualche metro di distanza. Gli addetti hanno poi provveduto a transennare l'area con un apposito cartello che avverte gli automobilisti del rischio.