La denuncia di un lettore: in via Punta Penna il tombino "rattoppato" continua a rompersi ed è un pericolo

Inutili le opere di rattoppamento, in via Puna Penna c'è un tombino che continua a rompersi creando pericolo per automobilisti e ciclisti. Lo denuncia un lettore che, con una foto, segnala il problema che interessa l'arteria stradale e che sembra non trovare una soluzione specificando che l'intervento viene fatto con il filo filato lasciando così il tempo che trova. "Quando passano le macchine o i camion si rompe", spiega sottolineando che il problema viene costantemente segnalato alla polizia municipale che si reca sul posto insieme ai tecnici del Comune. "Con il filo filato lo riaggustano e tempo qualche mese risuccede - conclude -. E' una cosa vergognosa"