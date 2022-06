Tombino rialzato al centro della carreggiata: pericolo in via Marconi [FOTO]

Situazione di pericolo in via Marconi. A denunciarla è un nostro lettore, che ci dice: "A dimostrazione che i lavori e la manutenzione lungo quella strada sono stati fatti in maniera a dir poco errata, vi segnalo l'ennesimo disagio: un tombino rialzato giace lì, da ormai 7 giorni, al centro della carreggiata, mettendo a rischio la viabilità e la sicurezza delle auto ma soprattutto delle moto".

L'uomo, infatti, spiega che "chi arriva da via Elettra è quasi impossibilitato a immettersi nella corsia: mi chiedo come è possibile che sia stato posizionato in quel punto l'apposito segnale ma ancora nessuno si prodighi per evitare tragedie su un tratto nuovo e tanto decantato. Fate voi le vostre conclusioni". Il cittadino parla di "un film horror urbano" e conclude: "Tutto ciò è davvero sconvolgente".