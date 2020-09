Tombino pericoloso in via Lago di Borgiano [FOTO]

Tombino pericoloso in via Lago di Borgiano. La segnalazione ci giunge in redazione da una cittadina, decisamente allarmata per le condizioni in cui esso si trova.

"Sono mesi che sta così - dice la donna - è molto pericoloso. L'Ater è stato contattato ma, nonostante le nostre numerose denunce, non interviene. Che cosa bisogna fare prima che succeda una tragedia?".