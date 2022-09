Tombino della corrente elettrica scoperto all'ingresso del cup [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione che riguarda l'incolumità pubblica davanti all'ingresso del Cup, cioè l'accettazione dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara.

Come è possibile vedere dalle due foto che il cittadino ci ha inviato, "c'è un tombino della corrente elettrica aperto, senza coperchio, e oltretutto ripieno di foglie. Questo tombino è pericoloso non solo quando piove, ma anche per i pedoni che camminano e che lì rischiano di potervi inciampare e cadere. Spero che intervenga qualcuno per mettere in sicurezza quel punto", conclude l'uomo.