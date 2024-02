La denuncia di un residente di Montesilvano: "Tombini sconnessi non sistemati dal Comune da 2 mesi"

Via Francesco Verrotti · Portanuova

Via Francesco Verrotti · Portanuova

Un nostro lettore residente a Montesilvano ci ha scritto per segnalare un disagio presente in via Verrotti:

"Buongiorno, foto scattata ieri sera su via Verrotti a Montesilvano, di fronte al supermercato Oasi. Da 2 mesi le transenne sono state messe per dei tombini sconnessi sull'asfalto. Il Comune si è dimenticato di fare i lavori, finora non si è mai visto nessuno ad effettuare interventi. Potete gentilmente segnalarlo sulla vostra pagina?"