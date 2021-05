Testa di pesce nel mare, la segnalazione di una lettrice [FOTO]

Difficile capire se sia stato mangiato da qualche altro "abitante" dell'Adriatico o se, piuttosto, non sia stato pescato e sezionato su una barca, per poi essere ributtato in acqua dopo aver scartato ciò che non era commerciabile

Una testa di pesce è stata trovata in mare, all'altezza della battigia, da una nostra lettrice, che si chiede dove sia finito il resto della carcassa.

Difficile capire se il povero esemplare ittico sia stato mangiato da qualche altro "abitante" dell'Adriatico o se, piuttosto, non sia stato pescato e sezionato su una barca, per poi essere ributtato in acqua dopo aver scartato ciò che non era commerciabile, come appunto la testa. Sta di fatto che lo spettacolo che si è presentato l'altro giorno sulla spiaggia nord non era certamente dei migliori.