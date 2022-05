Tentano di entrare in casa degli anziani affacciati a balconi e finestre con la scusa del saluto, allarme in zona Zanni/Santa Filomena

Ttentano di entrare in casa di anziani con la scusa del saluto mentre una persona è affacciata alla finestra o al balcone».

Questa la segnalazione che proviene da un cittadino di Pescara la cui madre ha rischiato di finire vittima di questo tentativo di truffa.

La donna vive nella zona di Zanni/Santa Filomena.

Una ragazza con i capelli color castano con la coda, maglia e pantaloni neri, come fa sapere il residente, ha provato a entrare in casa dell'anziana dicendole: «Ciao come stai non ti ricordi? Sono la figlia di... dai aprimi che ne parliamo». «Grazie a Dio ho addestrato bene mia madre e non apre a nessuno. Ovviamente segnalazione alle forze dell'ordine fatta», fa sapere l'uomo.